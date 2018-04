Movimento 5 stelle

Luigi Di Maio presenta i dieci punti del contratto di governo M5S

Un decalogo per facilitare l'alleanza con le altre forze politiche con cui formare il governo. Questo l'obiettivo dichiarato della proposta politica paventata da Di Maio nei giorni scorsi, ora concreta

23/04/2018

Luigi Di Maio, leader del Movimento 5 Stelle, ha ufficializzato sul blog del Movimento l'uscita del contratto di governo in dieci punti anticipato nei giorni scorsi. "La distanza [del M5S] dalla Lega e dal Partito democratico su molti temi decisivi e sui mezzi per realizzarli rimane netta - scrive Di Maio - Per garantire un governo forte e votato al cambiamento abbiamo quindi proposto un'intesa su 10 punti fondamentali per il Paese, da portare avanti unendo le forze, con disciplina, lealtà e onore".

La prima stesura del contratto, redatto da un comitato presieduto dal professor Giacinto Della Cananea e che sarà comunque soggetto ad ampliamenti e precisazioni, comprende i seguenti dieci punti: costruire un futuro per i giovani e le famiglie; contrastare efficacemente la povertà e la disoccupazione; ridurre gli squilibri territoriali; sicurezza e giustizia per tutti; difendere e rafforzare il servizio sanitario nazionale; proteggere le imprese, incoraggiare l'innovazione; un nuovo rapporto tra cittadino e fisco; un Paese da ricostruire, investire nelle infrastrutture; proteggere dai rischi, salvaguardare l'ambiente; per un'amministrazione efficiente e trasparente, tagli agli sprechi. Le modalità della seconda stesura prevedranno dieci gruppi di lavoro che dovranno articolare le specifiche soluzioni da proporre alle altre forze politiche in merito ad ognuno dei punti del decalogo.

