Emergenza rifiuti

L'ultimatum di Musumeci: sindaci esportino rifiuti o decadranno. Orlando ''Regione in mano a privati''

Lettera di fuoco del Governatore ai Comuni che ancora non differenziano al 30%. Il sindaco di Palermo si difende: ''La Regione non ha mai risposto a mie segnalazioni''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 12/07/2018 - 11:14:11 Letto 400 volte

I sindaci e le giunte comunali che entro il 31 luglio non avranno firmato accordi per l'invio di rifiuti fuori dalla Sicilia, decadranno. Questo l'ultimatum del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una lettera del dirigente generale dei Rifiuti Salvo Cocina. Nel mirino del Presidente, il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e gli altri rappresentanti dei Comuni che non hanno ancora raggiunto l'obiettivo dichiarato del 30% di raccolta differenziata: se non stipuleranno i contratti con le quattro società vincitrici del bando per l'esportazione, verranno deposti.

Dal primo ottobre i Comuni non potranno portare nelle discariche più del 70% dei rifiuti prodotti giornalmente, dovendo così occuparsi in altra maniera del 30% non differenziato restante. Il Comune di Palermo, ad esempio, che fa il 15% di differenziata, dovrà corrispondere l'altro 15% a società che lo gestiranno all'estero. Eppure la situazione attuale non lascia presagire nulla di buono ed efficiente: Palermo è invasa da rifiuti abbandonati per giorni anche in zone residenziali e trafficate, le altre province siciliane non godono di migliori condizioni, nel trapanese la raccolta ha avuto addirittura un "blackout" per un guasto all'impianto di compostaggio, su cui aleggia lo spettro del tragico malfunzionamento a Bellolampo che aveva pietrificato le attività di smaltimento nel palermitano.

Orlando però non resta ad attendere il proprio destino e, oltre a ricordare di aver fornito a tempo debito un dettagliato elenco di interventi e provvedimenti alla struttura commissariale, lancia un avvertimento alla presidenza della Regione: "In materia di rifiuti - dice il sindaco del capoluogo - il Governo regionale rischia di essere governato, come sono stati governati i suoi predecessori negli ultimi vent'anni, da una struttura burocratica che ha da un lato favorito interessi speculativi più volte posti all'attenzione dell'Autorità giudiziaria e dall'altro causato gli enormi e gravi disservizi di cui sono stati e sono vittime i cittadini".

"Basta ricordare che ad oggi la Regione non ha neanche risposto a tale nota", precisa Orlando riferendosi al menzionato documento con le disposizioni sui rifiuti per il Comune di Palermo, "perché sia chiaro a tutti come la struttura commissariale sia fortemente indirizzata a tutelare e garantire gli interessi speculativi dei privati". Per Orlando l'ordinanza di Musumeci è frettolosa e inadeguata: "Basti pensare - spiega - al fatto che viene chiesto ai Comuni di procedere in soli 15 giorni, in evidente violazione della normativa sugli appalti e quella anticorruzione, alla stipula di contratti per milioni di euro in un quadro del tutto incerto e poco trasparente per quanto riguarda modalità, tempi e costi di smaltimento dei rifiuti. Se proprio si vuole procedere su questa folle strada - conclude il sindaco - che lo faccia la struttura del Commissario, assumendosene tutte le responsabilità".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!