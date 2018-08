funerali

L'ultimo saluto a Rita, oggi i funerali

Oggi è il giorno dell'ultimo saluto a Rita Borsellino, la sorella del giudice antimafia Paolo, morta a ferragosto all'età di 73 anni dopo una lunga malattia

Oggi è il giorno dell’ultimo saluto a Rita Borsellino, la sorella del giudice antimafia Paolo, morta a ferragosto all'età di 73 anni dopo una lunga malattia. I funerali saranno celebrati alle 11.30 nella Chiesa Madonna della Provvidenza-Don Orione, in via Ammiraglio Rizzo.

Intanto, questa mattina alle 7 è stata riaperta la camera ardente, allestita in via Bernini 52, nella sede del centro studi dedicato a Paolo Borsellino, in un bene confiscato alla mafia. In tantissimi hanno voluto dare un ultimo saluto all’andata Rita: magistrati, esponenti dell'associazionismo e tanta gente comune che ha fatto visita per rendere omaggio all'ex europarlamentare diventata, dopo la morte del fratello, testimone autorevole dell'antimafia e punto di riferimento nella lotta alla criminalità.

