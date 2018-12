funerali aldo

L'ultimo saluto ad Aldo, il video dei funerali

Palermo ha dato l'ultimo saluto ad Aid Abdellah, il clochard conosciuto come Aldo e ucciso domenica notte per 25 euro.

Lacrime e commozione. Palermo ha dato l'ultimo saluto ad Aid Abdellah, il clochard conosciuto come Aldo e ucciso domenica notte per 25 euro, i soldi che custodiva in tasca, in piazzale Ungheria. Ucciso da un sedicenne romeno che ha confessato tutto dopo un lungo interrogatorio.

Dopo un momento di preghiera al Policlinico organizzato dalla onlus gli Angeli della Notte, la salma è arrivata nell'ex Chiesa di San Mattia dei Crociferi per il rito funebre. Tanti gli amici che oggi hanno voluto tributare un ultimo saluto ad Aldo. In piazzale Ungheria, dove è stato ritrovato il corpo del clochard, un altro momento di raccoglimento. Il sindaco Orlando, intervenuto durante la cerimonia nell'ex chiesa di San Matteo dei Crociferi, ha disposto che per tutta la giornata siano esposte a mezz'asta le bandiere negli edifici comunali e ha disposto la presenza del gonfalone cittadino alla cerimonia.

Le parole del sindaco Leoluca Orlando:

"Sono grato alla città che di fronte a questa tragedia ha reagito con il cuore, la solidarietà e con la delicatezza che una persona come Aldo avrebbe voluto."

