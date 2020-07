viabilitą

Lunghe code in via Crispi per gli imbarchi

Caos questa mattina, all'alba in via Crispi a Palermo. Il traffico ha richiesto l'intervento dei vigili urbani.

04/07/2020

Mentre si allentano le misure sul distanziamento nei mezzi di trasporto in Sicilia, aumentano i controlli nei porti. Lo dimostra il caos questa mattina, all'alba in via Crispi a Palermo. Il traffico ha richiesto l'intervento dei vigili urbani, che hanno presto ripristinato l'ordine.

A causare l'ingorgo soprattutto le operazioni di controllo e imbarco di numerosi mezzi pesanti a bordo della nave diretta a Tunisi. Le nuove misure impongono controlli particolarmente accurati, tanto che negli ultimi tempi sembra ormai quasi una consuetudine la nascita di blocchi di questo genere.

Il controllo dei numerosi mezzi pesanti, all'ingresso del Porto di Palermo, hanno richiesto tempi lunghi, che hanno portato alle code lungo via Crispi.

I vigili urbani, pertanto, hanno ammonito i lavoratori all'ingresso del Porto, affinché mettessero in atto un servizio di controlli più idoneo a permettere il veloce smaltimento delle code.

