L'uomo morto ieri in via Selinunte era un architetto della Rap, rabbia e commozione per la scomparsa di Nicola Polisano

L'uomo si occupava di progettazione e la sua firma era stata apposta in diversi lavori in città.

Tanta incredulità e soprattutto rabbia alla Rap di Palermo, azienda nella quale lavorava Nicola Polisano, 55 anni, architetto del dipartimento dell'area impianti, morto, ieri pomeriggio, in un incidente stradale in via Selinunte. L’uomo si occupava di progettazione e la sua firma era stata apposta in diversi lavori in città. Il presidente della Rap, Giuseppe Norata affida a Facebook il suo messaggio di cordoglio: “Come uomo e come padre non posso non rimanere sconvolto per una morte che improvvisamente ha sottratto un giovane all'affetto dei sui cari, degli amici e dei colleghi".

"Come presidente di Rap sono costernato perché la morte ha colpito uno dei nostri professionisti di punta, serio ed equilibrato, competente ed entusiasta, un lavoratore capace di lasciare concreti segni di alta progettualità. Alla Famiglia - conclude -, il mio personale abbraccio e quello di tutta l’azienda a cui Nicola era particolarmente legato".

