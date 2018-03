unipa

Lutto all'università di Palermo: morta la professoressa Valentina Acierno

Lutto all’università di Palermo. Giovedì scorso è morta, all’età di 54 anni, la professoressa Valentina Acierno, punto di riferimento del dipartimento di Architettura.

Dottoressa di ricerca e ricercatrice in composizione architettonica e urbana presso il dipartimento di Architettura dell’ateneo palermitano, Valentina Acierno (docente anche presso la Scuola Politecnica nei Laboratori di Progettazione architettonica e Architettura degli Interni) nel corso della carriera aveva ottenuto diversi riconoscimenti nell’ambito del design e del restauro, aveva pubblicato libri e aveva vinto due concorsi internazionali di idee: “Avenida Diagonal/Barcelona”, e per un “Isolato urbano nella città di Thionville” a Parigi.

Il cordoglio degli studenti dell'Aisa (Associazione italiana studenti architettura): "Siamo profondamente dispiaciuti e interpretando il sentimento dei ragazzi del dipartimento ci stringiamo al dolore della famiglia e della comunità dell'ateneo". I funerali si stanno svolgendo in questi momenti nella chiesa di Sant’Espedito in via Nicolò Garzilli.

