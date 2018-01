lutto

Lutto nel mondo dell'associazionismo: Palermo dice addio a Clara Picciotto

Lutto nel mondo delle associazioni impegnate per la promozione del ruolo delle donne e del giornalismo palermitano.

Lutto nel mondo delle associazioni impegnate per la promozione del ruolo delle donne e del giornalismo palermitano. Si è spenta, logorata da una malattia, Clara Picciotto. Era impegnata da tempo con l'associazione Emily.“

"Alle 8.30 di questa mattina - si legge in un post pubblicato sulla pagina Facebook dell'associazione - ci ha lasciate/i la nostra carissima amica, una colonna di Emily Palermo, la nostra giornalista Clara Picciotto. Carissima Clara, ci mancherai. Non immagini quanto. Non riusciamo a immaginare i nostri incontri senza il tuo sorriso, la tua dolcezza, la capacità di comprendere fatti e persone e sopra ogni cosa la tua intelligente ironia che riusciva a capovolgere la prospettiva di ogni cosa. Siamo vicine alla tua preziosa famiglia, il tuo più grande orgoglio, che con infinito amore ti è stata vicina fino all'ultimo istante. Ti stringiamo con tutto l'amore che ti sei meritata".

I funerali saranno celebrati domani alle 11,45 nella chiesa del Don Bosco.

Clara Picciotto, 54 anni, giornalista professionista dal 2002 lascia il marito e due figli ai quali vanno le condoglianze della redazione di Palermomania.it.

