M5S all'Ars: ''Pesantissimi i danni del maltempo nella Sicilia orientale, Schifani si attivi per dichiarare lo Stato di calamità naturale''

Case e negozi danneggiati, campi allagati, famiglie evacuate nel Messinese, Catanese, Siracusano e Ragusano.

“Case e negozi danneggiati, campi allagati, famiglie evacuate nel Messinese, Catanese, Siracusano, Ragusano e in genere in tutta la Sicilia orientale. Le notizie dei danni che ci arrivano sono continue e preoccupanti, occorre muoversi e farlo subito per dare soccorso immediato ai cittadini che stanno vivendo ore drammatiche”. Lo afferma il capogruppo del Movimento 5 stelle all'Ars Antonio De Luca, che assieme ai suoi colleghi del gruppo parlamentare sta seguendo l'evolversi della situazione.



“Ho scritto - dice Antonio De Luca - al presidente della Regione Schifani per chiedergli di attivarsi immediatamente per dichiarare lo stato di calamità naturale e prevedere ristori per i Comuni flagellati dal maltempo e per le imprese e le famiglie danneggiate”.

