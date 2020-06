mafia

M5S: ''Arresti provano che mafia vuole riorganizzarsi, rimanere vigili''

''Un ringraziamento alla magistratura e alle forze dell'ordine per il nuovo blitz che a Palermo e in tutta Italia ha portato all'arresto di numerosi boss e gregari'', dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/06/2020 - 10:47:24 Letto 410 volte

“Rivolgiamo ancora una volta un ringraziamento alla magistratura e alle forze dell’ordine per il nuovo blitz che a Palermo e in tutta Italia ha portato all’arresto di numerosi boss e gregari della mafia per associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsione aggravata, trasferimento fraudolento di valori aggravato ed altri capi d’imputazione. Operazioni come questa fanno capire come la mafia sia sempre pronta a riorganizzarsi per danneggiare aziende e cittadini, ma anche che lo Stato è vigile e che non abbassa la guardia”.

Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle Roberta Alaimo, Valentina D’Orso e Adriano Varrica insieme al sottosegretario Steni Di Piazza.

