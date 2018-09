dossier infrastrutture siciliane

M5S: ''Consegnato dossier su disastrosa situazione infrastrutture siciliane''

"Abbiamo consegnato un dettagliato dossier sulla disastrosa situazione delle infrastrutture siciliane, concentrandoci su strade provinciali e statali, autostrade, ponti, cavalcavia e sullo stato della rete ferroviaria.'' M5S

Una delegazione di parlamentari nazionali del MoVimento 5 Stelle, in rappresentanza dei 49 deputati e senatori eletti in Sicilia, ha incontrato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, per affrontare la disastrosa situazione infrastrutturale siciliana, partendo da quelle viarie e ferroviarie.

"Abbiamo consegnato un dettagliato dossier con la situazione dei nove territori provinciali - affermano i portavoce siciliani -, per affrontare la disastrosa situazione delle infrastrutture siciliane, concentrandoci su strade provinciali e statali, autostrade, ponti, cavalcavia e sullo stato della rete ferroviaria. Il Ministro ha ascoltato con attenzione e ha garantito il massimo supporto e la massima disponibilità da parte delle strutture ministeriali per le province di Palermo, Catania, Messina, Agrigento, Trapani, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta ed Enna. Stiamo lavorando congiuntamente ad un piano per ridurre il gap manutentivo esistente e per la concreta realizzazione degli investimenti che il nostro territorio aspetta da decenni. Il Ministro, a tal proposito, verrà in Sicilia per una estesa ispezione nei prossimi mesi”.

