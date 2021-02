M5S

M5S, Di Maio sì a Conte: ''Siamo Movimento moderato e liberale''

''Veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il M5S'', dice Luigi Di Maio.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/02/2021 - 10:01:58 Letto 378 volte

"Veramente felice di un passo avanti di Conte dentro il M5S. Quando sono stato eletto capo politico nel 2017 avevo un obiettivo: portare i 5 stelle fuori dalle ambiguità. Sono stato il primo a dire che non dovevamo più parlare di uscita dall’euro, che bisognava smettere di fare leggi che burocratizzavano il Paese. Ho detto al Financial Times che la Nato non andava abolita e che non dovevamo uscirne. Il Movimento è ora su una linea moderata, atlantista, saldamente all’interno dell’Ue. Questa evoluzione si può completare con l’ingresso di Conte. L’ex premier, che ha rappresentato questi valori, metta la parola fine alle nostre ambiguità e ai nostri bizantinismi. Io rispetto tutto, ma l’assemblearismo estremo finisce solo per dare un’immagine di caos. Se si sta parlando di far entrare Conte, significa che a un anno da quando ne ho lasciato la guida il Movimento ha realizzato che senza una leadership forte non si va da nessuna parte”. Commenta così, Luigi Di Maio, in un’intervista a Repubblica

"Tutti sanno – prosegue l’ex capo politico dei 5 Stelle - che abbiamo lavorato affinché il Conte due potesse andare avanti, sia nella mediazione con Italia Viva, e in alcuni momenti abbiamo peccato di ingenuità, sia con gli appelli parlamentari ai cosiddetti costruttori, sui quali avevo messo in guardia: sapevo che non sarebbe stato facile, ma nessuno si è speso più di me per riuscirci. Il Conte due è nato intorno a un Pd a trazione renziana. Ho lavorato benissimo con tutti, Zingaretti, Gualtieri, Franceschini, Guerini, Bettini, e sono stati una scoperta. Nessuno però poteva illudersi che Renzi sarebbe rimasto fermo sui banchi del Senato a premere il pulsante”. Il Conte ter non ha mai avuto chances? “Se qualcuno aveva dubbi - risponde Di Maio - non dovrebbe averli ora che di Mes e prescrizione non si parla più”.

Fonte: Adnkronos

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il giornale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!