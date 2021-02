Governo Draghi

M5S: fiducia a Draghi, Grillo rinvia voto su Rousseau

Beppe Grillo congela il voto con cui, su Rousseau, gli iscritti del M5S dovrebbero esprimersi sull'ingresso nel governo Draghi.

"Vi chiedo un attimo di pazienza, aspettiamo". Beppe Grillo congela il voto con cui, su Rousseau, gli iscritti del M5S dovrebbero esprimersi sull'ingresso nel governo che il premier incaricato Mario Draghi (''un grillino'') sta formando. "Sono venuto a dare una mano per quello che posso, mi aspettavo il 'banchiere di dio' e invece è un grillino, mi ha detto 'vorrei iscrivermi'... Il discorso è che questa persona è aperta, sincera o non sincera, aspetterei che faccia in modo pubblico le dichiarazioni che ha fatto a noi", dice Grillo, in un video, facendo il punto dopo le consultazioni. "Ha detto che il reddito di cittadinanza è una grande idea, ha detto che abbiamo cambiato la politica in questo paese con l'onestà, abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che il reddito serve con la pandemia. Gli ho proposto di fare il ministero della Transizione ecologico-sostenibile: il ministero dell'Economia converge con quello dell'Ambiente e dell'Energia in un settore con 2-3 persone di grosso spessore che filtreranno tutti gli investimenti futuri di questo paese. Dobbiamo creare bonus per le aziende che sono in sintonia con l'ambiente e malus per chi non lo è. La finanza e le banche devono capire che non devono speculare e devono guadagnare con la transizione energetica", aggiunge.

"Siamo un paese vecchio, di vecchi con idee vecchi. Senta Draghi, lei che è un ragazzo di 74 anni, che vita ha fatto? Non deve entrarci la Lega, perché la Lega non capisce una mazza di ambiente. Lui ha detto 'eh non lo so, vediamo, vediamo'... Su questi temi mi ha dato ragione su tutto. Votare domani, aspettiamo un attimo. Lui non ha finito, aspettiamo che dica pubblicamente cosa vuole fare. Non ha ancora le idee chiare, ma non le ha nessuno", prosegue Grillo.

"Lui mi ha ribadito che il concetto dell'ambiente è una priorità, sembra che ci sia... prima di fargli fare il meet-up aspettiamo... E' una persona che mi chiama 'l'elevato'... io non so come chiamarlo... 'supremo'... Io aspetterei un attimo a fare delle domande a cui voi dovete dare le risposte, andare non andare... Vi chiedo un attimo di pazienza", conclude.

