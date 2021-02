Governo Draghi

M5S: fiducia a Draghi, ipotesi rinvio voto su Rousseau

10/02/2021

Rinviare il voto sulla piattaforma Rousseau, per dare alla base qualche elemento in più per decidere. Questa, a quanto apprende l'Adnkronos da autorevoli fonti del M5S, una delle ipotesi a cui ragionano i vertici M5S con Beppe Grillo, tornato a Roma per partecipare al secondo giro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.

Tempi supplementari, dunque, per rivolgere un quesito più definito alla base, su programma e anche modello di governo, se interamente tecnico o a metà strada tra il tecnico e il politico, sul cosiddetto modello Ciampi.

"Rassicurati dal super-ministero per la transizione energetica al reddito di cittadinanza, dal Mes al Recovery plan." Così il capo politico M5S, Vito Crimi al termine del secondo incontro di consultazioni con il premier incaricato Mario Draghi.

"Io domani voterò no, perché non posso accettare quello che ho definito un assembramento parlamentare pericoloso". Così Alessandro Di Battista (M5S), intervistato da Andrea Scanzi in diretta Facebook, a proposito della consultazione su Rousseau sul governo Draghi.

Fonte: Adnkronos

