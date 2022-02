M5S

M5s, Grillo: ''Le sentenze si rispettano, situazione molto complicata''

''In questo momento non si possono prendere decisioni avventate'', così Beppe Grillo nel suo post su Facebook.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 08/02/2022 - 09:40:02 Letto 345 volte

"A seguito dell'Ordinanza del Tribunale di Napoli che ha sospeso lo statuto M5s ratificato il 3 agosto e la nomina di Giuseppe Conte come presidente, ha acquisito reviviscenza lo Statuto approvato il 10 febbraio 2021. Le sentenze si rispettano. La situazione, non possiamo negarlo, è molto complicata". Così Beppe Grillo, sottolineando che "in questo momento non si possono prendere decisioni avventate. Promuoverò un momento di confronto anche con Giuseppe Conte".

"Nel frattempo, invito tutti a rimanere in silenzio e a non assumere iniziative azzardate prima che ci sia condivisione sulla strada da seguire", prosegue Grillo nel suo post su Facebook.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!