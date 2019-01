Decreto Sicurezza

M5S: ''Orlando dice no alla legge? Dovrebbe occuparsi dei rifiuti che sommergono Palermo''

''Orlando dice no alla legge? Gli unici rifiuti di cui dovrebbe occuparsi sono quelli che sommergono Palermo'', lo affermano i deputati del M5S all'Ars.

Lo affermano i deputati del M5S all’Ars, commentando le recenti dichiarazioni del sindaco di Palermo.

“Evidentemente Orlando – dice il capogruppo Francesco Cappello - riesce meglio a trovare la strada per arrivare alle prime pagine dei giornali piuttosto che quella per risolvere i numerosissimi problemi della città che amministra, che, purtroppo per lui, sono sotto gli occhi di tutti. Metta un attimo da parte la campagna elettorale permanente effettiva di cui è sempre sterile protagonista e si dedichi alla sua città, i palermitani gliene saranno grati”.

