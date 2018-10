Crisi Amat

M5S Palermo: Crisi Amat, la situazione incertezza non può pesare su rendiconto 2017

"Situazione incertezza non può pesare su rendiconto 2017 che senza definizione disallineamenti non può essere approvato", la nota del gruppo consiliare M5S

di Palermomania.it | Pubblicata il: 13/10/2018 - 10:36:59 Letto 341 volte

Di seguito la nota del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo, composto dai consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo, su Amat.

"La richiesta del Presidente dell'Amat alla società di revisori appare irrituale e assai curiosa. Sembra che la governance della società non voglia assumersi le responsabilità che gli competono rispondendo, una volte per tutte, alla direttiva (che riteniamo extra-ordinem) del Sindaco, o contestandola oppure dandone esecuzione. Si chiamano in causa, invece, i revisori della partecipata invitandoli a intervenire, insieme a quelli dell'ente locale, per 'indicare quanto necessario per una piena attendibilità nelle asseverazioni dei rapporti di credito-debito'.

È una richiesta tanto assurda quanto paradossale, visto che sono la società Amat Spa e il Comune di Palermo che devono definire le reciproche partite economiche e determinare quale sia la corretta applicazione del contratto di servizio. Fatto ciò, le asseverazioni richieste per legge e per giurisprudenza contabile costante sarebbero una conseguenza naturale. Questa situazione di incertezza non può non riverberarsi sul rendiconto 2017 che, senza una definizione dei disallineamenti, non potrà essere approvato come è dimostrato, del resto, dalla valutazione non positiva dello stesso resa dal collegio dei revisori".

