M5s Palermo: ''Il Comune rischia di perdere fondi stanziati dalla Regione''

Nota del M5s Palermo sui fondi stanziati dalla Regione che il Comune rischia di perdere. Ad oggi progetti solo per 1,7 milioni euro su 4 milioni disponibili.

21/12/2018

“Nessuna direttiva sindacale risulta emanata e nessun nuovo settore sembra avere recepito l'invito rivolto dal Consiglio comunale a distanza di quattro giorni dall'approvazione all'unanimità a Sala delle Lapidi dell'ODG proposto dal M5S che impegna il Sindaco e la Giunta a dare impulso a tutti i settori dell'Amministrazione per cogliere l'opportunità di ricevere gli oltre 4 milioni di euro stanziati dalla Regione”. Lo scrivono in una nota Viviana Lo Monaco e Concetta Amella del Movimento 5 Stelle, prime firmatarie dell’Odg.

“Il nostro plauso - affermano Lo Monaco e Amella - va all'unico settore comunale che aveva già manifestato interesse per questa misura, cioè quello del Verde e Vivibilità, che addirittura aggiunge ulteriori 6 programmi di lavoro ai 20 già presentati, offrendo una possibilità di integrazione del reddito ad altre 120 persone (e 403 mila euro), per un totale di 485 destinatari”.

"Abbiamo interpellato informalmente alcuni Assessori e non possiamo credere che l'Amministrazione adduca come giustificazione alla propria inerzia la mancanza dei RUP, necessari per la presentazione dei progetti relativi ai programmi lavoro dei Cantieri di Servizi.

Come avevamo già denunciato, è impensabile che con la crisi occupazionale che attanaglia tantissimi palermitani, il sindaco Orlando, forse troppo impegnato tra spettacoli e inaugurazioni, rischi di far perdere ai cittadini più bisognosi un'importante possibilità di lavoro.

Ribadiamo la necessità che l'amministrazione si attivi immediatamente e senza indugi, mostrando con i fatti di essere al servizio dei cittadini, e soprattutto delle categorie più deboli, tenuto conto della scadenza ormai prossima, già prorogata, fissata al 31 dicembre 2018. Confidiamo - concludono - nella riunione di Giunta oggi convocata, affinché gli Assessori, alla presenza del Sindaco, in un moto di orgoglio diano prova di quel senso di responsabilità che dovrebbe appartenere alle cariche pubbliche, che con i propri provvedimenti e le proprie azioni possono incidere positivamente sul benessere della popolazione".

