M5S Palermo: ''Orlando non accetta le denunce dell'opposizione, le bufale sul web non possono salvare la faccia''

''Il sindaco Leoluca Orlando, è in grande difficoltà; non accetta, infatti, che le denunce del M5S, vengano portate avanti per salvare la città dalla sua sciagurata amministrazione'', lo ha detto il gruppo consiliare del M5S di Palermo.

Di seguito la nota del gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle di Palermo, composto dai consiglieri comunali Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella, Viviana Lo Monaco e Antonino Randazzo.

"Il sindaco PD di Palermo, Leoluca Orlando, è in grande difficoltà; non accetta, infatti, che le denunce del M5S, unica vera opposizione in Consiglio Comunale, vengano portate avanti per salvare la città dalla sua sciagurata amministrazione. Il #SindacoPinocchio crede che diffondendo bufale sul web possa salvarsi la faccia, ingannando i palermitani. Ma è troppo tardi, ormai.

Dopo la bufala sugli asili nido di qualche giorno fa, oggi il povero Orlando si è inventato una nuova fakenews, questa volta sui servizi sportivi, fabbricando tanto di tabelle per rendere più verosimile la sua bugia.

Ribadiamo pertanto che il M5S di Palermo non ha MAI chiesto un aumento delle tariffe dei servizi a domanda individuale, come sostiene il bufalaro di Palermo.

Purtroppo il sindaco del PD non ha il coraggio di spiegare che per via di uno stato di strutturale deficitarierietà da lui creato, il Comune con molta probabilità sarà costretta con il prossimo rendiconto 2018, PER LEGGE (e non dal M5S come falsamente sostiene), a coprire questi servizi per almeno il 36% attraverso un aumento delle tariffe.

C'è un'ultima considerazione da fare: dal rendiconto presentatalo sui servizi individuali si evince la scarsa qualità delle prestazioni e un'evidente inefficienza in termini economico-gestionali.

Ad esempio, sentire parlare il Sindaco dei servizi relativi agli impianti sportivi della città, vista la penosa situazione attuale che ha contribuito a creare, è come vedere il diavolo che si diletta con l'acqua santa".

