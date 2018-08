Immobili confiscati

M5S Palermo: ''Vigileremo su prossime assegnazioni di immobili confiscati''

Il Movimento denuncia: ''Su 188 immobili idonei a uso abitativo ne sono stati usati solo 24''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 07/08/2018 - 22:16:28 Letto 488 volte

Torna a essere discussa una questione considerata uno dei nodi centrali delle politiche pubbliche del Sud Italia. Ieri nella Sala delle Lapidi, alla presenza dell’Assessore Mattina, il Movimento 5 Stelle ha ribadito che vigilerà sulle prossime assegnazioni di immobili confiscati alla criminalità organizzata, "nel rispetto dei diritti di tutti e, soprattutto, di coloro i quali, da anni, si trovano in emergenza abitativa".



"Sorprende dover constatare - affermano i portavoce Viviana Lo Monaco, Ugo Forello, Giulia Argiroffi, Concetta Amella e Antonino Randazzo - che l’Amministrazione abbia rifiutato l’acquisizione di 231 immobili confiscati (Delibera di Giunta comunale n.62 dell’8/05/2018), selezionandone soltanto 24 per l’emergenza abitativa, 5 a uso istituzionale, 38 per finalità sociali, per un totale di 67 beni". Un numero quindi, quello denunciato dai Cinque Stelle, nettamente inferiore alla quantità totale dei beni e al numero di potenziali abitazioni (188).

"Tenuto conto degli oltre duemila nuclei familiari inseriti nella graduatoria dell’emergenza abitativa - proseguono i consiglieri pentastellati -, ci chiediamo per quale ragione la Giunta non abbia colto l’occasione per acquisire tutti gli immobili ad uso abitativo proposti dall'Agenzia Nazionale per l’Amministrazione e la Destinazione dei Beni confiscati alla criminalità, ovvero 188 su 231, tenuto conto dell’imminente scadenza del 14 maggio per la manifestazione di interesse da parte degli enti locali. Allo stesso modo - concludono -, ci chiediamo come mai il Comune abbia scelto di attendere l’emergenza nell’emergenza (Delibera n. 84 del 26/06/2018) per ritenere ricevibili gli stessi immobili in precedenza ritenuti non idonei".

