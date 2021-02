M5s

M5S, saranno espulsi i 15 senatori che hanno votato no alla fiducia

''I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi'', lo annuncia su Facebook il capo politico del M5S, Vito Crimi.

18/02/2021

"I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi". Lo annuncia su Facebook il capo politico del Movimento 5 stelle, Vito Crimi, che aggiunge: "si collocano, nei fatti, all'opposizione.

Per tale motivo non potranno più far parte del gruppo parlamentare del Movimento al Senato. Ho dunque invitato il capogruppo a comunicare il loro allontanamento, ai sensi dello Statuto e del regolamento del gruppo".

