M5s sotto attacco, Trizzino: ''Hanno capito che facciamo sul serio''

Lo scrive su Facebook il portavoce del MoVimento 5 Stelle alla Camera, Giorgio Trizzino:

“Il momento è difficile e nessuno di noi può negarlo. Non possiamo sottrarci dalla responsabilità che ci è stata affidata dai nostri elettori che, non dimentichiamolo, rappresentano un terzo dei votanti. L’aggressione di alcuni direttori di giornali, dei capi dei partiti e dei burocrati è spietata e, a mia memoria, non è mai stata così intensa e vile.

Il motivo è chiaro: per la prima volta stiamo cambiando le regole e soprattutto il metodo di governo del Paese, stiamo portando avanti gli interessi reali dei cittadini italiani, e qualcuno non vuole che ciò avvenga.

Hanno capito che facciamo sul serio e che non consentiamo sconti a nessuno. La nostra è una manovra che dimostrerà ai cittadini Italiani e di tutta Europa che una nuova politica, fatta non di tagli ma di investimenti, è possibile.

Il metodo per sminuire quello che facciamo è chiaro: ci vogliono fare apparire come quelli che sono incapaci di governare e che non rispettano le promesse elettorali, ma vi assicuro che in quanto a capacità non abbiamo nulla da fare rimpiangere agli italiani che negli ultimi trent’anni sono stati governati da loschi soggetti impegnati solo a fare i propri interessi o quelli dei partiti di cui erano ‘manine’ esperte nella gestione e amministrazione dei conti”