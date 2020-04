coronavirus

M5S: Subito alloggi per i medici impegnati nella lotta al virus

M5S: ''Medici e personale sanitario fanno turni estenuanti dormono in macchina pur di non tornare a casa e mettere a rischio i propri cari. Le strutture alberghiere hanno dato disponibilità, la Regione incalzi le ASP a stipulare le convenzioni''.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 02/04/2020 - 15:32:00 Letto 351 volte

“I sanitari impegnati nella battaglia contro il coronavirus fanno turni estenuanti e spesso, provenendo da altre città rispetto agli ospedali dove stanno lavorando, devono affrontare ore di macchina o mezzi pubblici per tornare a casa con il rischio peraltro di poter contagiare i propri cari. E’ indispensabile che la Regione preveda a garantire alloggi in strutture alberghiere o altre strutture pubbliche nelle adiacenze delle strutture dove stanno prestando la loro encomiabile opera”.

A chiederlo è la deputata regionale del Movimento 5 Stelle Stefania Campo insieme ai deputati Cinquestelle della Commissione Salute Antonio De Luca, Giorgio Pasqua, Francesco Cappello e Salvatore Siragusa che hanno depositato un’interpellanza rivolta al presidente della Regione e all’assessore regionale alla salute, con la quale si chiedono quali iniziative intenda adottare la Regione per garantire alloggi sia per il personale sanitario impegnato nell’emergenza sanitaria da Covid-19, sia per alcuni pazienti.

“Il Sistema degli Albergatori siciliani - spiega Campo - ha dato la disponibilità a mettere a disposizione le proprie strutture tramite convenzioni da stipulare con le ASP siciliane”.

“La Regione - sottolinea il deputato Nuccio Di Paola - a questo punto incalzi le Aziende sanitarie ad accelerare questo iter per garantire anche l’isolamento dei pazienti paucisintomatici, senza necessità di ricovero, appena positivizzati a tampone o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili ma ancora positivi, nonché ai pazienti in assenza di tampone nei quali è stata individuata la necessità clinica di un periodo di quarantena”.

“Come dimostrano le cronache - aggiungono i deputati M5S - il personale sanitario è il più esposto al contagio, poiché per il momento non può contare su alcune garanzie fondamentali per la propria sicurezza, a causa della carenza di dispositivi di protezione individuale, di tamponi, della mancata e/o insufficiente igienizzazioni e sanificazione ambientale. Molti sanitari, in questi giorni, stanno volutamente dormendo nelle proprie auto, in una sorta di quarantena volontaria extra-lavorativa che finora non ha precedenti in Italia, pur di non rientrare nelle proprie case. La Regione a questo punto, sebbene in maniera assolutamente tardiva, provveda a dare direttiva alle ASP di raccogliere le adesioni da parte del personale sanitario interessato e, una volta stabilito il numero, provvedere celermente a individuare le strutture” - concludono i deputati.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!