Mafia 18 arresti tra Palermo e New York: nomi e intercettazioni del blitz

La Polizia di Stato di Palermo, con l'operazione ''New Connection'', ha inflitto un duro colpo al mandamento mafioso di Passo di Rigano.

L’operazione New Connection ha portato in carcere diciotto persone del mandamento mafioso di Passo di Rigano. Scoperta e smantellata dagli investigatori una sorta di “joint venture” di cosa nostra tra la famiglia mafiosa degli Inzerillo di Passo di Rigano a Palermo e alcune famiglie mafiose residenti negli Stati Uniti.

Una joint venture, come dicono gli inquirenti, “partecipata non solo dagli Inzerillo, ma anche da altri soggetti comunque orbitanti nel mandamento di Passo di Rigano, come Simone Zito e il figlio Calogero Christian (nei cui confronti si è proceduto con un’autonoma richiesta cautelare), i quali, a loro volta, in detto contesto, hanno sfruttato ed implementato i loro rapporti, lavorativi e criminali, coltivati nel corso degli ultimi decenni con il territorio americano”.

Commentando l’operazione di oggi condotta dalla squadra mobile di Palermo, dal Servizio centrale operativo e dall’Fbi di New York, il procuratore aggiunto di Palermo, Salvatore De Luca ha spiegato che dalle indagini vengono fuori grandi conferme di quanto accertato dalle nostre precedenti indagini. “L’asse – afferma il magistrato – è tornato palermocentrico, era stato proposto a Tommaso Inzerillo di essere formalmente inserito in commissione ma rifiuta. Sono inoltre emersi contatti di rilievo con famiglia mafiosa dei Gambino di New York tenuti da Zito con Thomas Gambino e Frank Calì, ritenuti da Fbi soggetti di estremo rilievo criminale. Tommaso Inzerillo è particolarmente preoccupato dall’omicidio di Frankie Boy e tenta di acquisire informazioni direttamente su questo evento”.

Questi i 18 gli esponenti e sodali del mandamento mafioso di Passo di Rigano coinvolti dai provvedimenti restrittivi nell’ambito dell’operazione New Connection.

Il fermo è scattato per Giovanni Buscemi, Santo Cipriano, Francesco De Filippo, Antonio Di Maggio, Antonino Fanara, Rosario Gambino, Francesco e Tommaso Inzerillo, Giuseppe Lo Cascio, Antonino Lo Presti, Alessandro Mannino, Benedetto Gabriele Militello, Gaetano e Giuseppe Sansone, Giuseppe Spatola.

Contestualmente è stata eseguita l’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di Calogero Christian Zito, Salvatore Gambino (sindaco di Torretta) e Thomas Gambino. Sono state perquisite, a cura del personale dell’Fbi e di investigatori italiani, le abitazioni di Calogero Zito a New Jersey, di Thomas Gambino, a Staten Island (New York) e Simone Zito a Philadelphia.

Gli indagati rispondono, a diverso titolo, di associazione per delinquere di tipo mafioso, estorsione aggravata, concorso esterno in associazione mafiosa, trasferimento fraudolento di valori aggravato, concorrenza sleale aggravata dal metodo mafioso ed altro.

Le intercettazioni:

Il capo mandamento di Passo di Rigano, Tommaso Inzerillo, parla con il genero Spatola ed il nipote Lo Cascio, della forza sul territorio della loro famiglia mafiosa e viene evidenziata da Spatola la posizione di capo mandamento di Inzerillo.

Gambino Thomas, figlio del mafioso americano Joseph, discute con Tommaso Inzerillo riguardo alla spartizione dei proventi dell’eventuale vendita di un vasto appezzamento di terreno nella Repubblica Dominicana, formalmente intestato a Frank Calì ( capo mafia ucciso in America recentemente) e agli eredi di Villico Benedetto ( zio di Tommaso Inzerillo deceduto), di cui Tommaso Inzerillo è in quota nella proprietà in maniera occulta. Nelle immagini viene ripresa una riunione tra mafiosi, tutti tratti oggi in arresto, di Passo di Rigano avvenuta a bordo di un gommone nel golfo di Mondello la scorsa estate.

Zito Simone ( residente in America e colpito dall’odierna misura cautelare) rivela di essere stato l’artefice dell’elezione alla carica di Sindaco di Torretta (Pa) di Gambino Salvatore ( sindaco in carica da giugno 2018, oggi tratto in arresto). Zito Calogero ( figlio di Simone, tratto in arresto oggi a Palermo) discute con un altro uomo dell’assegnazione degli incarichi di consiglieri ed assessori del comune di Torretta, indicandone i nomi ( incarichi poi effettivamente assunti dai soggetti indicati).

Inzerillo Tommaso ed il nipote Lo Presti Antonino ( organico alla famiglia mafiosa di Passo di Rigano, oggi arrestato) discutono con Di Filippo Francesco ( organico alla famiglia di Cruillas) i termini dell’estorsione al titolare di un esercizio di tabacchi ove sono anche installate Slot e Vlt gestite dalle compagini mafiose.

Inzerillo Tommaso ed il genero Giuseppe Spatola discutono della volontà di alcuni capi mandamento di ricostituire la commissione provinciale di cosa nostra, esprimendosi negativamente in tal senso.

Si discute della nomina al vertice della famigli mafiosa della Torretta di Simone Zito, residente in America e colpito dall’odierna ordinanza, fortemente sponsorizzata da anziani mafiosi originari di quella zona e stabilmente residenti in America.

Tommaso Inzerillo discute con Francesco Di Filippo ( arrestato oggi e componente della famiglia mafiosa di Cruillas) riguardo all’apertura di una grande sala scommesse nel territorio controllato da quella famiglia. Successivamente Spatola Giuseppe, genero di Tommaso Inzerillo, rivela la suddivisione delle quote dei proprietari occulti dell’esercizio commerciale che è sorto al posto di un negozio di sport (oggi non più esistente) pubblicizzato con l’insegna “Vincendo Snai” ( ripreso nel video e sottoposto oggi a sequestro);

