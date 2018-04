mafia

Mafia, 29 condanne per boss e gregari del mandamento dello Jato

Condanne per oltre 200 anni per presunti boss e gregari della mafia del mandamento dello Jato.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/04/2018

Condanne per oltre 200 anni per presunti boss e gregari della mafia del mandamento dello Jato. Il gup Fernando Sestito ha condannato ventinove imputati nel processo, con rito abbreviato, nato dall’operazione dei carabinieri "Quattro.zero", messa a segno nel marzo 2016. Per loro le accuse erano, a vario titolo, di associazione mafiosa, estorsione, danneggiamento e intestazione fittizia di beni. Il giudice ha assolto invece Vincenzo Ferrara, Pietro Mulè, Andrea Marfia, Giuseppe Serbino, Domenico Lupo, Antonino Serio, Piero Lo Presti e Carlo Montalbano.

Ecco chi sono i condannati: Gregorio Agrigento (14 anni), Ignazio Bruno (14 anni), Francesco Balsano (12 anni e 6 mesi), Onofrio Buzzetta (12 anni e 4 mesi), Antonino Alamia (12 anni), Giuseppe D'Anna (12 anni), Salvatore Lupo (12 anni), Giovan Battista Ciulla (11 anni e 4 mesi), Giovanni Di Lorenzo (11 anni), Giuseppe Giorlando (10 anni e 4 mesi), Giuseppe Tantarone Buscemi (10 anni e 4 mesi), Girolamo Spina (9 anni e 8 mesi), Giuseppe Riolo (9 anni e 4 mesi), Sergio Denaro Di Liberto (9 anni e 4 mesi), Alberto Bruscia (9 anni), Andrea Di Matteo (8 anni e 8 mesi), Giovanni Pupella (8 anni e 8 mesi), Salvatore Billetta (8 anni e 4 mesi), Nicola Rinicella (8 anni e 4 mesi), Giovanni Battista Inchiappa (8 anni), Salvatore Terrasi (8 anni), Giovanni Battista Licari (8 anni), Antonino Giorlando (3 anni), Domenico Lo Biondo (2 anni e 4 mesi), Andrea Marchese (2 anni), Pietro Canestro (1 anno e 10 mesi), Umberto La Barbera (1 anno e 10 mesi), Tommaso Licari (1 anno e 8 mesi) e Ettore Raccuglia (1 anno e 8 mesi).

