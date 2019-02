confisca di beni

Mafia a Palermo, confisca da otto milioni per il titolare della catena Bagagli

Confisca di beni da 8 milioni di euro per il titolare della catena di negozi Bagagli.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 15/02/2019 - 09:05:29 Letto 375 volte

Arriva una nuova confisca di beni da 8 milioni di euro per il titolare della catena di negozi Bagagli, Filippo Giardina, e per quello che gli inquirenti considerano un prestanome, Salvatore Milano, entrambi di 66 anni. Confiscati i punti vendita della catena dei negozi di moda Bagagli di via Libertà, di via Messina e di via XX settembre e una tabaccheria di via Messina Marine. Con lo stesso provvedimento, però, il tribunale ha disposto il dissequestro di altri beni tra appartamenti, magazzini, terreni e disponibilità finanziarie in favore dei parenti di Filippo Giardina e Salvatore Milano.

La sezione misure penali del tribunale ha inoltre disposto la sorveglianza speciale di polizia con obbligo di soggiorno a Palermo per Salvatore Milano (quattro anni), per Filippo Giardina tre anni. Il provvedimento scaturisce da due distinte proposte del Procuratore della Repubblica di Palermo, depositate nel 2013 e nel 2014, che avevano già portato al sequestro dei loro beni, costituiti da partecipazioni sociali, compendi aziendali, beni immobili e mobili registrati, rapporti bancari.

Le indagini della Dia, coordinate dal procuratore di Palermo Francesco Lo Voi e dal sostituto Dario Scaletta sono iniziate nel 2007. In quell’anno fu trovato un appunto nel covo dei boss latitanti Salvatore e Sandro Lo Piccolo in cui si faceva riferimento alla catena di negozi Bagagli. Tra i collaboratori di giustizia che hanno ricostruito biografia criminale e la parabola economica di Milano e di Giardina ci sono: Manuel Pasta, Marcello Trapani, Andrea Bonaccorso, Antonino Nuccio, Fabio Manno. È così emersa una rilevante sperequazione fra i redditi dichiarati da loro e dai rispettivi familiari, in relazione agli acquisti ed agli investimenti effettuati, ritenuti viziati dall’impiego di capitali di provenienza illecita.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!