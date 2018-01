mafia

Mafia Agrigento, Lo Voi: '' '' Cosa nostra'' ancora viva e presente nel nostro territorio'' *VIDEO*

Il procuratore capo Francesco Lo Voi parla cosģ in merito all'operazione di oggi ad Agrigento...

Il procuratore capo Francesco Lo Voi parla così in merito all’operazione di oggi ad Agrigento: "Tutto ciò dà conferma - per il capo della procura palermitana - della ancora attuale e vitale presenza di Cosa nostra nel territorio". Una organizzazione che, soprattutto nel territorio agrigentino, "si connota per una particolare rigidità e chiusura delle sue strutture, ma che continuamente ricerca contatti e mantiene contatti con mandamenti di altre province dell'intero territorio siciliano". Anche contatti con la 'ndrangheta, "con personaggi calabresi, verosimilmente al fine di favorire attività in materia di traffico di stupefacenti".

