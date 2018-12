condanne mafia

Mafia dei pascoli a Corleone, 3 arresti per tentata estorsione alle sorelle Napoli

Con l'accusa di tentata estorsione nei confronti delle sorelle Irene, Gioacchina e Marianna Napoli, le imprenditrici agricole di Mezzojuso che da anni denunciano minacce e intimidazioni, i carabinieri di Misilmeri hanno arrestato tre persone.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 22/12/2018 - 12:04:26 Letto 549 volte

Arriva la svolta in una vicenda che in questi anni ha assunto contorni sempre più delicati. Con l'accusa di tentata estorsione nei confronti delle sorelle Irene, Gioacchina e Marianna Napoli, le imprenditrici agricole di Mezzojuso che da anni denunciano minacce e intimidazioni, i carabinieri di Misilmeri hanno arrestato tre persone. In carcere sono finiti Simone La Barbera, detto 'Il lungo', Antonino Tantillo, detto 'Nenè' e Liborio Tavolacci. Le donne, e la loro anziana madre, Gina La Barbera, "sono state oggetto di reiterate violenze e minacce finalizzate a cedere la propria proprietà o la gestione della loro azienda agricola", dicono gli inquirenti.

Le indagini, spiegano gli inquirenti, "hanno permesso di appurare il taglio sistematico delle recinzioni poste a protezione dell'azienda agricola delle donne, finalizzato a danneggiare il lucchetto del casolare di campagna delle Napol in almeno tre occasioni, finanche nell'uccisione dei due cani". Proprio ieri mattina, le tre sorelle Napoli e il loro legale, l'avvocato Giorgio Bisagna, avevano annunciato la querela nei confronti di due persone, tra cui un ex generale dei Carabinieri, per diffamazione aggravata.Dopo le prime denunce presentate dalle sorelle Napoli, la Procura della Repubblica di Termini Imerese chiedeva l'archiviazione, ritenendo pienamente provata la sussistenza della tentata estorsione, ma non la riconducibilità ai tre arrestati di oggi.

Successivamente, le indagini vennero riaperte dopo la denuncia, per calunnia, presentata proprio da Simone La Barbera contro le sorelle Napoli. Ciò consentì di svolgere ulteriori approfondimenti, anche mediante intercettazioni, ottenendo la prova della colpevolezza di Simone La Barbera e dei suoi complici.

