Mafia

Mafia ed estorsioni, colpo alle famiglie di Monreale e San Giuseppe Jato: blitz con 6 arresti *VIDEO*

Stroncato dai carabinieri un sodalizio tra le due famiglie mafiose: così i monrealesi riempivano le casse della valle dello Jato

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/06/2018 - 09:20:24 Letto 564 volte

Colpo al mandamento mafioso di San Giuseppe Jato. I carabinieri hanno arrestato sei persone ritenute appartenenti alla famiglia mafiosa di Monreale.

I militari del nucleo investigativo del gruppo di Monreale hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Palermo, su richiesta della procura Distrettuale antimafia – sezione territoriale di Palermo, nei confronti di sei persone accusare di associazione di tipo mafioso ed estorsione aggravata.

L'operazione "Nuovo Papa" ha portato all'arresto di nomi "eccellenti" facenti parte del panorama mafioso delle famiglie di Monreale e San Giuseppe Jato:

- Sergio Damiani, classe 1970, panettiere, ritenuto reggente della famiglia di Monreale e già riconosciuto uomo d’onore della medesima famiglia mafiosa: è infatti il nipote del defunto Settimo Damiani, capo dell’organizzazione mafiosa monrealese prima dell’avvento dello storico boss Giuseppe Balsano;

- Salvatore Lupo, classe 1988, già reggente della famiglia mafiosa di Monreale, condannato in primo grado, lo scorso 24 aprile, a 12 anni di reclusione per associazione di tipo mafioso;

- Girolamo Spina, classe 1966, personaggio di spicco della famiglia mafiosa di San Giuseppe Jato, recentemente condannato in primo grado a 9 anni e 8 mesi per vari reati tra cui associazione mafiosa;

- Salvatore Billetta, classe 1969, appartenente alla famiglia mafiosa di Monreale, condannato in primo grado a 8 anni e 4 mesi per vari reati tra cui associazione mafiosa;

- Antonino Alamia, classe 1964, cassiere del mandamento mafioso di San Giuseppe Jato, condannato in primo grado a 12 anni per associazione mafiosa e altro;

- Antonino Sciortino, classe 1960, muratore.

L'indagine dei carabinieri ha permesso di acquisire numerosi elementi indiziari a carico di Sergio Damiani, attualmente detenuto, che tuttavia era stato già individuato come reggente della famiglia di Monreale non appena scarcerato. La sua designazione è riemersa nel corso di un’intercettazione ambientale tra Alberto Bruscia e il cognato Salvatore Lupo, i quali, discutendo del ruolo di reggente assegnato proprio a Lupo dai vertici del mandamento di San Giuseppe Jato, si mostravano consapevoli che l'incarico prima o poi sarebbe spettato a un uomo di più elevata caratura mafiosa: Sergio Damiani. "Nuovo Papa… Nuovo Papa a chi mettono? ... Non hanno nessuno, forse non lo hai capito. L’unico Papa che poteva essere con loro sai chi era? Sergio!", spiegava Lupo a Bruscia.

Il rientro nelle gerarchie di Damiani sarebbe stato particolarmente gradito a Ignazio Bruno, deputato a sostituire Gregorio Agrigento nella reggenza del mandamento della valle dello Jato e amico di vecchia data del boss monrealese.

Ruoli di rilievo riservati anche per Antonino Sciortino e Salvatore Billetta: i due avrebbero dovuto occuparsi dell’individuazione di attività edilizie da assoggettare al pagamento delle estorsioni, per garantire gli introiti nelle casse del mandamento e assicurare il controllo del tessuto economico e sociale sul territorio. Numerose conversazioni intercettate hanno confermato come tutte le condotte illecite dei vertici della famiglia di Monreale e dai loro sodali fossero finalizzate al reperimento di risorse economiche per la famiglia di San Giuseppe Jato, gestite in prima persona da Antonino Alamia. Sono state documentate richieste estorsive nei confronti di due imprenditori edili locali costretti a versare cospicue somme di denaro per ogni nuovo appartamento realizzato, nonché ad affidare a ditte “gradite” al sodalizio i lavori per la realizzazione degli impianti elettrici e idraulici negli immobili in costruzione.

"È evidente - commentano i carabinieri - come il racket delle estorsioni continui a costituire per le famiglie mafiose uno strumento di accumulazione illecita di risorse e, nel contempo, un’attività funzionale al concreto esercizio del potere per il controllo del territorio secondo la logica dell’intimidazione e della sopraffazione".

Con le operazioni dei carabinieri denominate “Quattropuntozero” e “Montereale” tra marzo e ottobre 2016, erano già stati arrestati molti esponenti apicali del mandamento di San Giuseppe Jato. Con il blitz di oggi viene assestato un nuovo attacco alla criminalità organizzata della provincia di Palermo.

Fonte: COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI DI PALERMO

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!