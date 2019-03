raccolta fondi

Mafia: Flc Cgil Sicilia, pronti a dare il nostro contributo alla raccolta fondi per Chiara Natoli

''Raccolta fondi in favore di Chiara Natoli. Ci pare questo il migliore gesto di solidarietā e sostegno nei suoi confronti'', lo dice Graziamaria Pistorino, segretaria regionale della Flc Cgil Sicilia.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 25/03/2019 - 18:03:49 Letto 374 volte

"Siamo pronti a fare la nostra parte per contribuire alla raccolta fondi in favore di Chiara Natoli. Ci pare questo il migliore gesto di solidarietà e sostegno nei suoi confronti". Lo dice Graziamaria Pistorino, segretaria regionale della Flc Cgil Sicilia, in merito all'atto intimidatorio subito nei giorni scorsi dall'attivista di Libera Palermo.

"Già stasera - aggiunge - parteciperemo all'incontro di cittadini e associazioni che si terrà nel capoluogo siciliano. Per contrastare la violenza mafiosa servono reazioni altrettanto forti e decise. Nel solco dell'impegno maturato come Cgil, come docenti, personale della scuola e mondo dell'istruzione e della conoscenza, sentiamo l'obbligo di schierarci al fianco di Chiara e di tutto coloro che si battono per promuovere la cultura della legalità".

