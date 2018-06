riciclaggio

Mafia, oltre un milione di euro sequestrati alla famiglia Graziano. Così il boss riciclava il denaro

Tra le attività illecite la creazione di società in Romania e la vendita fittizia di immobili. Coinvolti anche un dipendente del Comune di Palermo e un avvocato

Pubblicata il: 12/06/2018

Prestanome, società create ad hoc in paesi stranieri e riciclaggio di denaro sporco: così la famiglia mafiosa Graziano del mandamento di Resuttana ripuliva le proprie casse. Nella mattinata odierna il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione ad un’ordinanza del gip del tribunale di Palermo, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo, nei confronti di 23 persone ritenute responsabili dei delitti di riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Il fulcro delle indagini è costituito dalle attività illecite a opera di Francesco Graziano, esponente dell’omonima famiglia mafiosa palermitana e figlio di Vincenzo, attualmente sottoposto al carcere duro per aver ricoperto il ruolo di capo della famiglia dell’Acquasanta e reggente del mandamento di Resuttana. Francesco Graziano è già detenuto per diverse condanne. Le indagini hanno fatto luce sulla rete di connivenze che garantivano a Graziano la possibilità di rientrare in possesso di somme di denaro derivanti da varie attività economiche, e dalla cessione di immobili intestati a prestanome.

Il denaro veniva investito in Romania attraverso la costituzione di una società di diritto locale, il cui rappresentante legale è stato individuato in un dipendente del Comune di Palermo che si prestava a fare da intermediario tra Graziano e altri soggetti coinvolti; da qui il nome dell'operazione, "Vacanze Rumene". Secondo le Fiamme Gialle, gli investimenti all’estero sono stati finanziati attingendo alle casse di una società formalmente rappresentata da un deceduto avvocato del Foro di Palermo, ma che di fatto era anch'essa riconducibile ai Graziano.

Ma l'attività di riciclaggio della famiglia mafiosa utilizzava ulteriori canali, come quello della vendita di un immobile intestato a un prestanome ma di fatto rientrante nella disponibilità dei Graziano. I proventi della vendita erano subito tornati alla famiglia dai conti di due società riconducibili ad un imprenditore siciliano, che attraverso la stipula di contratti di compravendite fittizie aveva chiuso il cerchio del passaggio di denaro.

Il sequestro disposto dal gip è di circa un milione di euro, tra somme di denaro depositate sui conti correnti riconducibili agli indagati, e numerosi immobili a Palermo e provincia. "L’indagine conclusa testimonia ancora una volta la fondamentale importanza del sistema di prevenzione antiriciclaggio - sottolinea la Guardia di Finanza - ed in particolare della necessità di una sistematica collaborazione tra organismi investigativi e tutte le categorie professionali chiamate per legge a fornire il loro prezioso contributo, tra cui i professionisti - come avvocati o commercialisti, sempre a stretto contatto con i clienti - che sono in grado di individuare quei profili di anomalia sotto un profilo soggettivo o oggettivo, utili per elaborare e trasmettere mirate ed efficaci segnalazioni di operazioni sospette".

Sotto questo aspetto la GdF fornisce numeri incoraggianti: in Sicilia il livello di collaborazione offre margini di miglioramento, se si considera che i dati regionali dello scorso anno evidenziano complessivamente 4.900 segnalazioni di operazioni sospette, di cui 4.663 (oltre il 95%) pervenute dai canali bancari e finanziari, 134 (il 2,7%) dagli altri operatori non finanziari e 102 (il 2%) da segnalazioni dei suddetti professionisti (notai, commercialisti e avvocati).

