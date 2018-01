mafia

Mafia, riciclava soldi del clan Pietraperzia al Nord: sequestro per 10mln di euro

Sequestrate attività economiche, beni mobili e immobili, conti correnti postali e bancari riconducibili a Felice Cannata e ai suoi familiari...

Nelle province di Caltanissetta, Enna e Milano, le pattuglie del Gico del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Caltanissetta, insieme ai finanzieri dei reparti operativi di Milano e Varese, su disposizione della Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno sequestrato attività economiche, beni mobili e immobili, conti correnti postali e bancari riconducibili a Felice Cannata e ai suoi familiari.

Cannata, condannato per mafia ed esponente del clan Pietraperzia (Enna), riciclava capitali illeciti in attività produttive nel Nord Italia. Le indagini, coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia di Caltanissetta, hanno permesso di ricostruire il patrimonio riconducibile a Cannata: un'azienda agricola, una ditta individuale, 182 ettari circa di terreno, 22 fabbricati, 11 beni mobili tra cui macchine agricole e mezzi di produzione, 46 conti correnti e disponibilità finanziarie, per un valore complessivo di 10mln di euro.

