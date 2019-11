beni sequestrati

Mafia e scommesse, sequestro ad un imprenditore di Partinico

La Polizia di Stato sequestra un cospicuo patrimonio ad un imprenditore del settore dei giochi e delle scommesse che si era imposto nel partinicese, sotto l'egida di cosa nostra.

Beni per un valore di 400 mila euro sono stati sequestrati a Partinico a Gerardo Antonio Orvieto Guagliardo. Dalle indagini scaturite dall'operazione "Game Over" del febbraio del 2018, è emersa una compenetrazione tra l’attività dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra e la gestione e distribuzione sul territorio delle sale gioco e scommesse.

Orvieto Guagliardo venne arrestato perchè, avvalendosi del rapporto di contiguità con la famiglia mafiosa di Partinico, aveva il controllo territoriale e delle attività imprenditoriali del settore dei giochi e scommesse, ponendosi come antagonista al gruppo facente capo a Benedetto Bacchi, arrestato sempre l'1 febbraio del 2018.

Era emerso inoltre che Orvieto Guagliardo, in qualità di responsabile provinciale di un circuito di scommesse riconducibile ad un noto marchio internazionale del settore, avesse operato in maniera funzionale agli interessi dell'organizzazione mafiosa, grazie alla imposizione dei brand commerciali allo stesso riconducibili, garantita sul territorio palermitano da esponenti di "Cosa Nostra” a fronte di un corrispettivo, in percentuale, dei profitti tratti dall'illecita attività operata nel settore delle scommesse e versato nelle casse dell'organizzazione mafiosa.

Fonte: Polizia di Stato

