Malta: ''I migranti di Mediterranea verranno da noi''

Con una nave militare Malta prenderà le 54 persone a bordo della nave Alex.

I migranti della nave Alex andranno a Malta. Il braccio di ferro tra la Ong Mediterranea e il ministro dell'Interno Matteo Salvini sembra essersi già esaurito.

Con una nave militare Malta prenderà le 54 persone a bordo della nave Alex, come annuncia stamani lo stesso governo maltese in un comunicato. "D'altra parte, l'Italia prenderà 55 migranti da Malta", spiega il governo maltese precisando che "questo accordo non pregiudica la situazione in cui questa operazione ha avuto luogo e in cui Malta non ha alcuna responsabilità legale, ma fa parte di un'iniziativa che promuove uno spirito europeo di cooperazione e buona volontà tra Malta e l'Italia".

Mediterranea però ha smentito «con decisione e amarezza» che sia in programma una operazione di trasferimento su navi mnaltesi dei 54 migranti soccorsi e salvati ieri nella sar libica. «Purtroppo - ha affermato da bordo della nave 'Alex' Alessandra Sciurba, portavoce della piattaforma umanitaria italiana Mediterranea - non c'è nessuna nave delle Forze Armate in arrivo da Malta per trasbordare e prendersi in carico le 54 persone che sono a bordo del nostro veliero».

«Il nostro capo missione - ha proseguito la portavoce di Mediterranea - ha appena parlato con il Centro di coordinamento dei soccorsi di Roma il cui responsabile ha affermato che non c'è alcuna intenzione di organizzare il trasferimento con mezzi militari maltesi o italiani».

