Maltempo a Palermo: Fake News, nessun danno al Velodromo

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/11/2018 - 09:36:31 Letto 361 volte

Contrariamente a quanto riportato da alcuni organi di stampa, nessun danno risulta al Velodromo "Paolo Borsellino" per il maltempo di queste ore.

Contattata la centrale operativa dei Vigili del Fuoco, è stato chiarito che stamattina alle ore 7.30 una squadra è intervenuta in via Castelforte per una segnalazione su lamiere pericolanti nel cantiere del Palazzetto dello Sport.

Giunta sul posto, la squadra dei Vv.F. ha constatato che già la ditta che sta eseguendo i lavori di manuenzione straordinaria del Palazzetto era intervenuta per la messa in sicurezza.

