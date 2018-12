maltempo a palermo

Maltempo a Palermo; grave incidente in via Orsa Minore *VIDEO*

Maltempo a Palermo, strade allagate e tombini saltati. La pioggia ha causato anche due incidenti alle prime ore della mattina.

Pubblicata il: 15/12/2018 - 10:57:07

Maltempo a Palermo, strade allagate e tombini saltati. La pioggia ha causato anche due incidenti alle prime ore della mattina. Il primo in viale Regione siciliana in direzione Trapani all'altezza del cavalcavia di via Ernesto Basile, dove la carreggiata è completamente allagata. L'auto è andata in testacoda e sul posto una volante della polizia ha soccorso l'automobilista.

Altro incidente in via dell'Orsa Minore, dove un'auto si è ribalta, probabilmente a causa di un tombino saltato. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco che hanno estratto il conducente.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che ha soccorso e trasportato in ospedale l'automobilista. L'infortunistica della polizia municipale è intervenuta per effettuare i rilievi e capire meglio la dinamica dell'incidente.

La pioggia, caduta abbondante la notte scorsa nel Palermitano, ha provocato disagi in città e in diversi paesi. Numerosi gli interventi per allagamenti nelle strade nella zona orientale di Palermo. Tante le chiamate arrivate ai vigili del fuoco all'Addaura e nei pressi del cimitero dei Rotoli. Disagi per auto rimaste impantanate anche a Bagheria, Casteldaccia e Ficarazzi. Lungo la strada statale 113 all'altezza di Santa Flavia, i vigili del fuoco hanno soccorso un automobilista rimasto bloccato a causa degli allagamenti.

