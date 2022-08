Maltempo

Maltempo a Palermo: strade allagate e auto in panne

I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare in viale dell'Olimpo, in viale Cesare Brandi, in via Lanza di Scalea, in via San Lorenzo e nella zona dell'ospedale Cervello.

Temporale a Palermo poco dopo le 6 quando per oltre mezzora soprattutto il capoluogo siciliano è stato investito dalla pioggia battente.

I vigili del fuoco sono intervenuti in particolare in viale dell'Olimpo, in viale Cesare Brandi, in via Lanza di Scalea, in via San Lorenzo, nella zona dell'ospedale Cervello per soccorrere automobilisti rimasti con l'auto in panne.

E' stato chiuso il sottopasso di viale Regione Siciliana all'altezza di viale Lazio. La protezione civile regionale, infatti, ieri ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico per temporali, valido fino alle 24 di oggi per condizioni meteo avverse in tutta la Sicilia.

