Maltempo, crolla controsoffitto in una scuola palermitana

di Palermomania.it | Pubblicata il: 28/11/2018 - 12:49:31 Letto 353 volte

Stamattina il controsoffitto di un'aula dell'istituto magistrale Regina Margherita, in via Protonotaro, a Palermo, è crollato. Non ci sono feriti.

Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco che stanno mettendo in sicurezza il plesso e verificando se ci sono altre zone della scuola a rischio.

