Maltempo Sicilia

Maltempo, danni e allagamenti in tutta la Sicilia: prosegue l'allerta meteo arancione

Numerose squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono impegnati per soccorrere automobilisti e residenti rimasti in trappola a causa degli allagamenti.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 11/11/2021 - 09:04:32 Letto 530 volte

Situazione a rischio e gravi disagi tra Sciacca, Menfi, Mazara del Vallo e nella zona del corleonese a causa del maltempo che da ieri pomeriggio si è abbattuto sulla Sicilia occidentale.

Numerose squadre dei vigili del fuoco e i volontari della protezione civile sono impegnati per soccorrere automobilisti e residenti rimasti in trappola a causa degli allagamenti.

A Sciacca due automobilisti per mettersi in salvo sono saliti sul tetto della macchina. La strada che stavano percorrendo è stata trasformata in un fiume.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un gommone anche a Menfi, nella zona del Lido dei Fiori, per soccorrere alcuni residenti, tra cui due anziani bloccati nella loro abitazione invasa dall'acqua. Complessivamente sono stati portati in salvo 22 nuclei familiari. Detriti e fango hanno invaso e reso impraticabili le strade, come ad esempio la statale 188 tra Palazzo Adriano e Prizzi. Le idrovore hanno lavorato tutta la notte per cercare di liberare dall'acqua strade e abitazioni anche a Sambuca di Sicilia, Favara e Campobello di Mazara.

Intanto, la Protezione civile regionale ha diffuso un avviso di Protezione civile regionale per condimeteo avverse valido fino alle ore 24 di oggi, 11 novembre 2021.

“Si prevede il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o forte temporale, sulla Sicilia, con fenomeni più intensi dapprima sui settori meridionali, in successiva estensione a quelli orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.”

Fonte: Protezione civile regionale

< Torna indietro

© Palermomania.it - Il portale di Palermo a 360°

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!