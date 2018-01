maltempo

Maltempo: disagi e danni a Palermo per il forte vento ***VIDEO***

Ancora maltempo, ancora disagi, ancora danni a Palermo.

Ancora maltempo, ancora disagi, ancora danni a Palermo. Nel capoluogo siciliano paura in via dei Pioppi, nella zona di Mondello, dove un grosso albero è stato letteralmente abbattuto dalle fortissime raffiche di vento, colpendo un'abitazione. Nessuno è rimasto, per fortuna, ferito.

Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale del capoluogo, che hanno messo in sicurezza la zona.

Ecco le immagini.

