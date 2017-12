maltempo

Pioggia e maltempo al Sud. L'ultimo weekend prima delle festività natalizie è caratterizzato da forti venti e temperature in calo. Il maestrale che questa notte ha colpito Palermo e la provincia non ha fortunatamente causato danni anche se, per via delle condizioni del mare, molto mosso, è stata annullata la corsa della nave Siremar che collega Palermo con l'isola di Ustica.

E così i siciliani saranno costretti agli ultimi acquisti natalizi armati di sciarpe, cappelli ma anche sotto la pioggia, prevista per tutta la giornata di oggi. Termometro in picchiata, dunque, in Sicilia, dopo le vampate di caldo anomalo che nei giorni scorsi hanno fatto impennare le temperature fino a 20-21 gradi. Da oggi le massime saranno comprese tra 8 e 12.

