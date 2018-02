maltempo

Maltempo: forte vento, danni a Palermo e voli dirottati

Disagi a causa del forte vento che soffia a Palermo e sta provocando numerosi danni.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 03/02/2018 - 11:02:53 Letto 396 volte

Disagi a causa del forte vento che soffia a Palermo e sta provocando numerosi danni. Sono stati 60 gli interventi dei vigili del fuoco, nelle ultime ore. In via Luigi Manfredi un contenitore dell'acqua è volato dal sesto piano ed è finito su un'auto parcheggiata. Numerosi gli alberi finiti su strada a Palermo, Carini, Cefalù, Ficuzza e sull'autostrada. Diversi alberi si sono spezzati a Villa Sperlinga. In via Morici a Vergine Maria una tettoia è volata dal terzo piano.

A causa del vento diversi voli sono stati dirottati all'aeroporto di Punta Raisi a Catania. Finora sono stati dirottati quattro voli verso Fontanarossa: si tratta del collegamento delle 20,20 da Napoli (Alitalia), di quello delle 19,50 da Fiumicino (Ryanair), quello delle 19,45 da Lampedusa (Mistral) e quello delle 19,45 da Milano Malpensa (EasyJet). Un quinto volo, il collegamento Alitalia da Fiumicino delle 20,40, ha atterrato a Trapani. Diversi i voli dirottati a Lamezia.

