Maltempo, frana sul costone di Monte Pellegrino dal lato Favorita, interdetti i sentieri

A causa di una frana che interessa il costone roccioso di Monte Pellegrino sovrastante ''Casa natura'', i sentieri della zona sono stati interdetti.

Il pericolo è segnalato con del nastro bianco-rosso che delimita l’area interessata.

Lo scrive in una nota il Comune di Palermo che invita la popolazione a non avvicinarsi per non incorrere in situazioni di pericolo.

