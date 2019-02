maltempo

Maltempo in Sicilia, isola in ginocchio

La nostra isola flagellata già da ieri dal maltempo, con danni e disagi in ogni parte dell'Isola.

Ancora pioggia, ancora maltempo in Sicilia. La nostra isola flagellata già da ieri - ma con più veemenza dalla notte - dal maltempo, con danni e disagi in ogni parte dell'Isola. Particolarmente colpito il Messinese, ed il Comitato operativo per la viabilità - riunitosi in Prefettura a Messina - ha disposto l'interdizione del transito veicolare leggero sull'autostrada A18, nel tratto compreso fra gli svincoli di Giardini Naxos e Roccalumera, in direzione Messina. La misura, fanno sapere dalla Prefettura, si è resa necessaria a seguito della formazione di alcune buche lungo la carreggiata della A18, nel tratto interessato, già caratterizzato dal doppio senso di marcia. I mezzi leggeri provenienti da Catania usciranno dallo svincolo di Giardini Naxos e, percorrendo la strada statale 114, potranno reimmettersi in autostrada dallo svincolo di Roccalumera. I mezzi pesanti continueranno a percorrere l’autostrada, con l'istituzione di un senso unico. Temporali di neve sull’Etna.

Le abbondanti piogge stanno creando disagi anche in provincia di Palermo. Il torrente Milicia, che la notte del 3 novembre scorso straripò uccidendo nove persone che si trovavano nella zona in una villetta abusiva, è tornato a farsi minaccioso. Anche questa mattina i vigili del fuoco sono nella zona per assistere diversi automobilisti bloccati e per cercare di monitorare l’area. Interventi in provincia per allagamenti anche a Misilmeri, Ficarazzi e a San Giuseppe Jato. Ma anche allagamenti in via Messina Marine, via Imera, corso Re Ruggero, la zona dell’ospedale Policlinico e in viale Regione Siciliana. Disagi anche nelle Eolie, Mare mosso e isole quasi prive di collegamenti, vento e pioggia torrenziale hanno colpito l'arcipelago. A Vulcano è franata una parte della strada provinciale che dal porto conduce al Piano. Bloccati gli alunni diretti a scuola. E il maltempo si sposterà principalmente sul siracusano nelle prossime ore, anche domani quindi vento e pioggia. Un miglioramento dovrebbe esserci nella giornata di giovedì.

