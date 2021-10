maltempo

Maltempo in Sicilia, voli dirottati e cancellati a Palermo: fiume esondato nel trapanese

Il maltempo che imperversa sulla Sicilia orientale in particolare, ma anche su altre aree dell'Isola, sta causando disagi anche al traffico aereo.

Sono decine i voli cancellati o dirottati soprattutto a Catania e, di riflesso, anche a Palermo mentre consistenti sono i ritardi accumulati da molti altri voli.

Sin dalle 16,55 di ieri si registrano difficoltà all'aeroporto di Catania Fontanarossa. Il primo volo in arrivo ad essere dirottato è stato l'Easyjet proveniente da Milano Malpensa, dirottato sull'aeroporto di Palermo. Da lì in poi è stato un calvario per i viaggiatori. Il Ryanair proveniente da Fiumicino delle 17,20 è atterrato a Brindisi con enormi disagi mentre il volo Ita delle 18,35 è dovuto atterrare a Comiso dopo le 19,00.

Decine i voli in ritardo, sia in arrivo, sia in partenza, anche e soprattutto per il mancato arrivo dell'aereo che doveva eseguire la tratta. Gli atterraggi sono tornati ad una parvenza di normalità con l'arrivo del volo da Siviglia delle 21,21.

I disagi nella Sicilia orientale hanno causato problemi a cascata anche all'aeroporto di Palermo, con sei voli cancellati e ritardi medi di due ore per altri voli della serata: cancellato il volo da Venezia delle 23,35 e gli arrivi, a partire dalle 19,30, da Torino, Madrid, Milano Linate e Pisa.

Alle 18,25 era stato cancellato l'arrivo da Treviso. Per i voli in partenza, è stato cancellato quello per Venezia delle 20 e i voli che dovevano essere operati con gli aerei non arrivati dalle rispettive destinazioni.

E sono chiuse le scuole in molti comuni della Sicilia orientale, da Messina a Catania, ad Acireale. La decisione è stata presa dai sindaci a causa del maltempo e del bollettino diramato dalla Protezione civile regionale. "L'impossibilità di prevedere esattamente l'ora e il momento nel quale avverrà il picco dei violenti fenomeni annunciati impone a tutti noi la massima cautela, per il bene dei nostri ragazzi e ragazze, dei lavoratori della scuola e dell'intero corpo docente", dice il sindaco di Catania Salvo Pogliese.

E' allerta rossa maltempo in Calabria e Sicilia dove ieri è esondato un fiume in provincia di Trapani.

