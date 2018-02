maltempo palermo

Maltempo, in via Oreto si apre una voragine

Ancora disagi a Palermo a causa del maltempo...

di Palermomania.it | Pubblicata il: 14/02/2018 - 19:54:12 Letto 486 volte

Ancora disagi a Palermo a causa del maltempo: in via Oreto, dopo il ponte, si è aperta un’ampia voragine, come si può vedere dalla foto.

I vigili del fuoco hanno immediatamente allertato la protezione civile che si sta recando sul posto per cercare di riparare il danno.

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!