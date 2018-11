tavolo di emergenza

Maltempo, Orlando tavolo di emergenza con il premier Conte in Prefettura: ''Impegno massimo''

''Personale e mezzi della RAP, dell'Amap, della AMG e della Polizia Municipale sono all'opera non soltanto per fronteggiare l'emergenza in città, ma per dare supporto a tutti i comuni e gli enti che ne hanno bisogno'', le parole del sindaco Orlando.

di Palermomania.it | Pubblicata il: 04/11/2018 - 17:04:46 Letto 334 volte

Le parole del sindaco Leoluca Orlando in Prefettura al termine dell'incontro del tavolo di emergenza alla presenza del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, del prefetto di Palermo e dei vertici della Protezione Civile nazionale e regionale.

"In queste terribili ore in cui il violento maltempo ha causato lutti e distruzioni in tutta Italia, nell'esprimere il mio cordoglio ai familiari delle vittime e alle loro comunità, ho fatto presente che ormai da 36 ore è costante l'impegno di tutti i settori e tutte le aziende del Comune di Palermo.

Personale e mezzi della RAP, dell'Amap, della AMG e della Polizia Municipale sono all'opera non soltanto per fronteggiare l'emergenza in città, ma per dare supporto a tutti i comuni e gli enti che ne hanno bisogno, sia per ripristinare servizi essenziali sia per prevenire nuovi problemi.

Per questo ho chiesto alla RAP e all'Amap di attivarsi, benché non sia di loro competenza, per evitare che il percolato delle cinque vasche dismesse di Bellolampo possa tracimare con un gravissimo danno ambientale.

Per questo ho chiesto ad AMAP di assistere tutti i comuni, anche non soci, se avessero bisogno di supporto per il ripristino delle reti idriche.

In momenti di emergenza come questo, non ci sono competenze e burocrazie che possano ostacolare l'azione solidale fra le istituzioni e fra i cittadini.

Ovviamente ci auguriamo, anzi siamo certi, che analogo supporto e spirito di collaborazione verranno dai Governi nazionale e regionale con tutte le loro strutture, già arrivate e coinvolte nel fronteggiare la situazione".

Ti potrebbe interessare? Il premier Conte a Palermo per incontrare i familiari delle vittime colpite dal maltempo

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!