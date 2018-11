maltempo a palermo

Maltempo perenne sulla Sicilia, danni e disagi

Le forti piogge hanno provocato diversi allagamenti a Palermo, anche al cimitero dei Rotoli, dove diversi utenti hanno avuto difficoltà a entrare o a raggiungere la tomba dei propri cari.

Nessuna tregua, il maltempo continua ad affliggere La Sicilia.

Le forti piogge hanno provocato diversi allagamenti a Palermo, in corso Re Ruggero, via Colonna Rotta e Mondello le situazioni più gravi. Allagamenti anche al cimitero dei Rotoli, dove diversi utenti hanno avuto difficoltà a entrare o a raggiungere la tomba dei propri cari.

Le situazioni più delicate nell’agrigentino, a Sciacca e a Ribera le strade si sono trasformate in fiumi, mentre il torrente Cansalamone è esondato inondando di acqua e fango la strada statale 115 che collega Sciacca ad Agrigento. La polizia stradale ha disposto la chiusura di quel tratto di strada.

Situazione più che delicata anche a Palazzo Adriano a causa delL'esondazione del fiume Sosio che ha provocato allagamenti di strade e case. Quasi impraticabile la statale che collega Corleone e San Cipirello così come la provinciale che tra Camporeale e Roccamena.

Intanto, sulla A29 in direzione Mazara del Vallo una donna ha perso il controllo della sua Alfa 147 a causa dell'asfalto bagnato all'altezza di Balestrate: l'auto ha bloccato entrambe le corsie creando rallentamenti e traffico in zona.Sono stati ritrovati infreddoliti, ma sani e salvi, i due agricoltori che erano scomparsi questa

mattina duranti i lavori in un terreno agricolo nel territorio di Castronovo di Sicilia (Pa) non distante dalla diga Fanaco. I due sorpresi dall'esondazione dei torrenti del Platani hanno trovato rifugio in un capanno.

La statale 119 a Gibellina, in provincia di Trapani, e' stata interessata da una caduta di massi provocata dalle forti piogge. Il traffico e' stato deviato sulla viabilita' locale.

Sulla 121 'Catanese' il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni nel tratto al km 206,800 all'altezza del bivio per Manganaro e lo svincolo per Vicari sud in provincia di Palermo. Sulla Statale 118 'Centro Occidentale Sicula' il traffico è provvisoriamente bloccato in entrambe le direzioni all'altezza del km 94 tra la località di Sambuca di Sicilia in provincia di Agrigento e l'innesto per la Sp108 per Giuliana in provincia di Palermo.

