Maltempo Sicilia, crolla tratto di strada nel palermitano: prosegue l'allerta meteo gialla

Il maltempo sta creando nuovi danni in provincia di Palermo.

Pubblicata il: 09/11/2021 - 09:34:58

Il maltempo sta creando nuovi danni in provincia di Palermo. A Caccamo le piogge intense hanno causato il cedimento di un tratto di strada nella zona medievale del borgo nella zona di Sant'Orsola.

Fortunatamente al momento del crollo la via e la strada sottostante non erano molto trafficate e non sin registrano danni a persone. Paura per alcuni residenti nella zona, che hanno avvertito i carabinieri e la protezione civile comunale.

Intanto, la Protezione civile regionale ha diffuso un aggiornamento delle previsioni di rischio meteo-idrogeologico e idraulico.

Prosegue anche per oggi, 9 novembre, l'allerta meteo GIALLA per rischio idrico e idrogeologico, con previsione di condizioni meteo avverse.

In particolare si legge nel bollettino, "precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri centro-occidentali della Sicilia meridionale, con quantitativi cumulati generalmentemoderati, fino a puntualmente elevati e fenomeni più intensi su Pantelleria ed isole Pelagie; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti

zone, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Mari molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali".

