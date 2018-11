tragedia maltempo

Maltempo Sicilia, Mancuso: ''Proposte concrete per la salvaguardia e la protezione delle vite umane''

Dissesto idrogeologico in Sicilia, Mancuso (FI): ''Il dolore per le vittime è una ferita aperta che non si rimarginerà facilmente''

di Palermomania.it | Pubblicata il: 05/11/2018 - 09:51:13 Letto 370 volte

Dopo il disastro che si è abbattuto in Sicilia nei giorni scorsi, il Coordinatore di Forza Italia per la provincia di Caltanissetta, on. Michele Mancuso, esprime la propria afflizione per una vicenda degenerata in tragedia.

"Il dolore per le vittime del dissesto idrogeologico è una ferita aperta che non si rimarginerà facilmente. Alle famiglie delle vittime va il mio più sincero cordoglio".

"Fatti del genere - continua il Deputato - non dovrebbero mai accadere. È doveroso, sin dalla prossima Finanziaria, che dal Parlamento e dal Governo, arrivino proposte concrete per la messa in sicurezza del territorio. Non è sufficiente stanziare somme utili solo a tamponare l'emorragia, servono solo a posticipare altre calamità".

"La salvaguardia e la protezione delle vite umane - conclude Mancuso - non hanno prezzo. È necessario investire nelle infrastrutture vetuste, oltre che destinare fondi alle autorità di bacino per regolare i flussi d'acqua, i quali in condizioni climatiche avverse diventano incontrollabili".

< Torna indietro

© Palermomania.it - Testata Giornalistica registrata al Tribunale di Palermo n° 15 Del 27/04/2011

Lascia un tuo commento

Questo articolo ha ricevuto commenti!